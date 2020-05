mo4ch:>'We love it': President Donald Trump sends video message congratulating Dana White and UFC for holding UFC 249 event (VIDEO) | Mo4ch News

'We love it': President Donald Trump sends video message congratulating Dana White and UFC for holding UFC 249 event (VIDEO)

'We love it': President Donald Trump sends video message congratulating Dana White and UFC for holding UFC 249 event (VIDEO)

'), link: "https://ift.tt/2WjlrAE" }, events: { onReady: function () { if(ga && mediaMute === false) { ga('send', 'event', 'JWPLAYER-GA', 'CLICK PLAY', location.href); ga('send', 'event', 'JW Player Article', 'Ready', location.href); // Временно эти дублирующие счетчики остаются } }, onPlay: function () { myStreamingTag.playVideoContentPart(metadata); if (ga) { if (mediaMute === false) { ga('send', 'event', 'JWPLAYER-GA', 'CLICK PLAY', location.href); ga('send', 'event', 'JW Player Article', 'Play', location.href); } } var playingVideoId = 'js-mediaplayer-5eb753892030270e4f0b8e06'; // id текущего плеера pauseMedia(playingVideoId); //запускаем функцию остановки всех играющих плееров кроме этого Код функции ниже по коду if (recomedationBlock5eb753892030270e4f0b8e06) { recomedationBlock5eb753892030270e4f0b8e06.classList.remove('recomendation_active'); } if (mediaplayerContainer5eb753892030270e4f0b8e06) { mediaplayerContainer5eb753892030270e4f0b8e06.classList.add('mediaplayer_played'); } localStorage.setItem('canfixed', true); }, onPause: function () { myStreamingTag.stop(); if (mediaMute === false) { if (ga) ga('send', 'event', 'JWPLAYER-GA', 'CLICK PAUSE', location.href); } if (recomedationBlock5eb753892030270e4f0b8e06) { recomedationBlock5eb753892030270e4f0b8e06.classList.add('recomendation_active'); } }, onComplete: function () { myStreamingTag.stop(); if (ga && mediaMute === false) { ga('send', 'event', 'JWPLAYER-GA', 'COMPLETE', location.href); ga('send', 'event', 'JW Player Article', 'Complete', location.href); } if (recomedationBlock5eb753892030270e4f0b8e06) { recomedationBlock5eb753892030270e4f0b8e06.classList.add('recomendation_active'); } } } }); jwplayer("js-mediaplayer-5eb753892030270e4f0b8e06").addButton( "https://ift.tt/2fI6r7G", "Download", function () { window.location.href = "https://ift.tt/35NUWGk"; }, "download" ); function pauseMedia(playingMediaId) { var players = document.querySelectorAll('.jwplayer, object'); var fixPlayer = document.querySelector('.mediaplayer_fixed'); let shadowDiv = document.querySelector('.div_shadow'); var plId = playingMediaId.split('-')[2]; for (var i = 0, max = players.length; iSource : RT - Daily news